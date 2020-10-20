Два матча волейболисток "Минчанки" в российской суперлиге перенесены

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два матча волейболисток "Минчанки" в российской суперлиге, которые должны были состояться 21 и 24 октября, перенесены из-за положительного теста на COVID-19 в белорусской команде. Такая информация размещена в официальном аккаунте "Вконтакте" белорусского клуба, сообщает БЕЛТА.

"Минчанка" не сможет провести ближайшие два тура суперлиги из-за положительного теста на COVID-19 в нашей спортивной делегации. Дополнительную информацию о переносе сообщим позже", - отмечено в заявлении. Таким образом, не состоятся встречи с "Тулицей" из Тульской области, который должен был пройти 21 октября, и казанским "Динамо-Ак Барсом" 24 октября.

Ранее из-за неявки на игру подопечных Станислава Саликова "Минчанке" было засчитано техническое поражение в матче третьего тура чемпионата России с "Ленинградкой", который должен был состояться 27 сентября в Санкт-Петербурге. С 22 сентября команда находилась на 14-дневном карантине. Кроме того, поединок между "Минчанкой" и "Спартой" из Нижнего Новгорода перенесен с 3 октября на 16 декабря.

После выхода из карантина "Минчанка" провела два матча в суперлиге. Белоруски 11 октября проиграли красноярскому "Енисею" со счетом 1:3, а затем 18 октября вынуждены были признать превосходство "Липецка" - 1:3.-0-