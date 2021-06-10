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10 июня 2021, 21:48

Два проекта минского "Динамо" выиграли премию КХЛ

Фото hcdinamo.by
Фото hcdinamo.by

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся семинар Континентальной хоккейной лиги по маркетингу и коммуникациям, в рамках которого минское "Динамо" получило две награды за проекты в digital, сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичной дружины.

За продвижение Зубрика в рамках "Талисмании КХЛ" и утреннее шоу "В одном звене" клуб стал победителем номинации "Лучший Digital-проект по работе со зрителями во время сезона". Напомним, Зубрик выиграл все зрительские голосования и стал бесценным талисманом.

Также клуб занял второе место в номинации "Лучшие видеопроекты". В сезоне 2020/2021 минчане обновили контент YouTube-канала, публикуя больше развлекательного контента с игроками, запустив утреннее шоу "В одном звене" и выпустив уникальный сериал Zubreality.

Также "Динамо" выиграло одну из дополнительных номинаций. "В одном звене" признано лучшим утренним шоу в КХЛ. Кроме того, Лига отметила проект "День домашних животных" в рамках номинации "Лучший кейс со зрителями в игровой день".-0-

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проект хк Динамо-Минск хоккей
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