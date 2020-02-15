15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два сербских футболиста пополнили состав минского "Динамо", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Контракт с динамовским клубом подписали 21-летний защитник Доменик Динга, выступавший в белградском "Партизане", и 26-летний полузащитник Марко Павловски из клуба 2-го дивизиона португальского чемпионата "Варзин".

В эти дни минское "Динамо" готовится к новому сезону на тренировочном сборе в турецком Белеке. Сегодня подопечные Сергея Гуренко сыграли вничью с эстонской "Левадией" из Таллина - 1:1. Сначала Иван Бахар вывел минчан вперед, а незадолго до перерыва соперники сравняли счет.

В планах минских динамовцев еще два спарринга с клубами российской премьер-лиги - 21 февраля с московским "Динамо" и 22 февраля с "Зенитом" из Санкт-Петербурга.

Бронзовый призер чемпионата Беларуси солигорский "Шахтер" обыграл на турецком сборе украинский "Колос" из Ковалевки со счетом 2:1. В составе горняков голы забили Юрий Кендыш и Георгий Диасамидзе. До этого "Шахтер" победил российский "Арсенал" из Тулы - 3:2. На 18 февраля намечен спарринг с грузинским клубом "Дила" из Гори.

Футболисты "Ислочи" разошлись миром с казахстанским "Тоболом" - 0:0. Во вторник, 18 февраля команда Виталия Жуковского встретится с еще одним представителем чемпионата Казахстана "Иртышом" из Павлодара.

Также в Турции "Гороодея" победила серебряного призера чемпионата Армении "Пюник" из Еревана со счетом 2:0. Мячи забили сербские легионеры городейской дружины Лазар Сайич и Милан Йоксимович.-0-