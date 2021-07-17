Две медали выиграли белоруски на старте Гран-при по художественной гимнастике в Израиле

Алина Горносько. Фото из архива
17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две медали выиграли белоруски в стартовый день турнира Гран-при по художественной гимнастике в Израиле, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.
По итогам состязаний в многоборье Алина Горносько поднялась на вторую ступень пьедестала с результатом 106,850 балла. Ее подруга по команде Анастасия Салос заняла третье место - 105,200 балла. Опередить белорусок смогла лишь израильская спортсменка Линой Ашрам: итоговая оценка опытной гимнастки - 112,750 балла.
Для спортсменок это последний старт перед Олимпиадой в Токио. Всего в индивидуальных соревнованиях награды оспаривают 19 гимнасток из 10 стран. Состязания продолжатся финалами в отдельных видах.-0-