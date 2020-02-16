Две медали выиграли белорусские батутисты на этапе КМ в Баку

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/.Золотую и серебряную медали выиграли белорусские батутисты на первом в сезоне этапе Кубка мира в Баку, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастки.

В самом престижном виде программы, индивидуальных прыжках, серебряным призером стал воспитанник Вилейской ДЮСШ Иван Литвинович – 61,360 балла. Победителем стал китаец Гао Лей (61,585). Его соотечественник Дон Дон, выиграл бронзу(60,260).

В синхронных прыжках, которые не входят в олимпийскую программу уверенную победу одержали белорусы Владислав Гончаров и Олег Рябцев с результатом 52,750 балла. В тройке сильнейших также оказались дуэты из Франции (51,310) и Казахстана (50,780).

Кубок мира по прыжкам на батуте проходил в Баку 15-17 февраля и благодаря статусу лицензионного к Играм в Токио-2020 собрал на Национальной гимнастической арене в Баку 150 спортсменов из 30 стран. Следующий аналогичный старт примет в апреле итальянская Брешиа.-0-

Фото Белорусской ассоциации гимнастики