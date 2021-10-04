Двое хоккеистов "Динамо-Минск" признаны лучшими игроками недели в КХЛ

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое хоккеистов "Динамо-Минск" признаны лучшими игроками пятой недели в КХЛ. Такая информация содержится на официальном сайте Лиги, сообщает БЕЛТА.

Антон Линдхольм признан лучшим защитником. Швед одержал с "зубрами" три победы в трех матчах. На счету скандинава 4 (0+4) очка. Стоит отметить, что он не завершил ни одного из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении "+6", совершив пять силовых приемом и заблокировав один бросок.

Что касается Александра Суворова, то белорусский игрок впервые в карьере попал в число лучших игроков КХЛ. Молодой форвард, как и его коллега по команде, одержал три победы в трех матчах. На счету Александра Суворова 3 (1+2) очка. В среднем уроженец Буда-Кошелево проводил на льду 7 мин. 53 сек. На прошлой неделе он совершил два силовых приема, заблокировал один бросок и один раз вынудил соперника нарушить на себе правила.

Лучшим вратарем во второй раз в карьере был признан Алексей Красиков. Лавры лучшего нападающего примерил Станислав Галиев. Голкипер московского "Спартака" одержал с командой две победы. По воротам уроженца российской столицы было нанесено 60 бросков (30 в среднем за матч), из которых он отразил 98,33%. Коэффициент надежности составил 0,50. В матче с "Северсталью" Алексей Красиков впервые в сезоне сыграл на ноль. Форвард московского "Динамо" одержал со своим коллективом три победы в четырех матчах недели. На счету игрока 7 (4+3) очков. Отметим, что в матчах с "Куньлунь Ред Стар" (5:3) и "Барысом" он стал автором победных шайб.-0-