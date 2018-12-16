Двумя эстафетами завершится второй этап КМ по биатлону в Австрии

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женской и мужской эстафетами завершится сегодня второй этап Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первыми на старт выйдут женщины в 13.15. Открывать гонку в белорусской команде будет Динара Алимбекова, на втором этапе побежит лидер сборной Ирина Кривко, а во второй части эстафеты выступят Анна Сола и Ирина Кручинкина. Белоруски получили 11-й стартовый номер.

Мужская сборная выступит в Хохфильцене в эстафете (начало в 16.15) в следующем составе: Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов и Владимир Чепелин.

Телеканал "Беларусь 5" проведет прямые трансляции гонок.

Третий этап Кубка мира по биатлону пройдет в чешском Нове Место с 20 по 23 декабря.-0-