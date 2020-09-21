Джокович выиграл рекордный турнир серии Masters

21 сентября, Минск Корр. БЕЛТА/. Новак Джокович в 36-й раз стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии Masters в Риме, обыграв в финале аргентинца Диего Шварцмана. Серб стал рекордсменом по количеству выигранных турниров серии Masters, опередив испанца Рафаэля Надаля, сообщает ТАСС.

Победу 33-летний Новак Джокович одержал со счетом 7:5, 6:3.

Сербский теннисист возглавляет рейтинг АТР. На его счету 17 побед на турнирах серии "Большого шлема" (это третий результат в истории среди мужчин). Восемь раз Новак Джокович выигрывал открытый чемпионат Австралии, пять раз - Уимблдон, трижды - открытый чемпионат США, один раз - открытый чемпионат Франции. Теперь на счету спортсмена 81 титул АТР (пятый показатель в истории).

Ранее сербский теннисист вышел на второе место по количеству недель в качестве первой ракетки мира: титул он удерживает уже 287 недель. Дольше на этой позиции находился только швейцарец Роджер Федерер - 310 недель.-0-