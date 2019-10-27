Дзюдоистка Марина Слуцкая заняла седьмое место на престижном турнире в Абу-Даби

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Марина Слуцкая (весовая категория свыше 78 кг) заняла седьмое место на турнире серии "Большого шлема" по дзюдо, который прошел 24-26 октября в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для белорусской сборной - это лучший результат на этих состязаниях. Марина Слуцкая победила в первом поединке китаянку Ян Ванг и во второй схватке без труда одолела пуэрториканку Мелиссу Можику. Спортсменка из Республики Корея Миньонг Ким оказалась сильнее, прервав победную серию белоруски. В утешительном поединке бразильянка Мария Суелен Альтеман не оставила Марине Слуцкой никаких надежд на медаль.

На высшую ступень пьедестала почета поднялась дзюдоистка из Республики Корея Хан Ми Джин. Серебряная награда досталась француженке Анне Фатумата М'Байро. Бронзовые медали завоевали турчанка Нихель Шейх Руху и бразильянка Мария Суелен Альтеман.

Еще один белорус Никита Свирид (100 кг) также не смог пробиться в медальные поединки и закончил выступление на турнире.

В соревнованиях приняли участие 553 спортсмена из 95 стран.-0-