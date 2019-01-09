Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах признан лучшим футболистом 2018 года в Африке

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий английского "Ливерпуля" египтянин Мохаммед Салах признан футболистом 2018 года в Африке, сообщает БЕЛТА.

Этого звания форвард удостоен второй год подряд. Церемония вручения награды состоялась во вторник в Дакаре (Сенегал).

На титул лучшего африканского игрока претендовали также сенегалец Садио Мане и нападающий "Арсенала" и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг.

В прошлом году Салах стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии по итогам сезона-2017/18, записав на свой счет 32 забитых мяча в 36 матчах и признан лучшим игроком года в английской премьер-лиге.

Ранее почетный приз лучшего футболиста Африки получили такие известные игроки, как камерунец Самюэль Это'О, ганец Абеди Пеле, либериец Джордж Веа, ивуариец Дидье Дрогба.-0-