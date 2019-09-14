Егор Герасимов обыграл Жуана Соузу, сравняв счет в матче Кубка Дэвиса с португальцами - 2:2

Егор Герасимов
14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Егор Герасимов обыграл Жуана Соузу и сравнял счет (2:2) в матче Кубка Дэвиса с португальцами в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первый сет Герасимов выиграл в упорнейшей борьбе на тай-брейке - 7:6 (7:3). Во второй партии белорус поначалу уступал, затем перехватил инициативу и добился победы со счетом 6:4. Встреча продолжалась 1 час 27 минут.
Таким образом, судьба матча решится в заключительном одиночном поединке, на который у белорусов заявлен Илья Ивашко, а у португальцев - Жоао Домингеш.-0-
Фото Андрея Покумейко