Егор Герасимов победил на старте турнира в Санкт-Петербурге

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (109-й номер мирового рейтинга) успешно провел первый матч квалификационного этапа турнира категории АТР-250 в российском Санкт-Петербурге с призовым фондом $863,7 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом круге белорус обыграл в двух сетах представителя Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура (137) - 6:1, 7:6 (8:6). Завтра в решающем матче за выход в основную сетку соперником Егора Герасимова будет молдавский теннисист Раду Албот (120).

Также завтра еще один белорус Илья Ивашко (43) в 1/16 финала встретится с представителем Сербии Ласло Дьере (53). Победитель этой игры во втором круге сыграет с российским теннисистом Андреем Рублевым (6).

Соревнования в Санкт-Петербурге завершатся 31 октября.-0-