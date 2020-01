Егор Герасимов вышел в 1/32 финала Australian Open, Илья Ивашко уступил Кевину Андерсону на решающем тай-брейке

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (98-й номер мирового рейтинга) успешно стартовал на открытом чемпионате Австралии в Мельбурне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом раунде одиночного разряда белорус одолел в пятисетовом поединке норвежского теннисиста Каспера Рууда (48) - 6:3, 7:6 (8:6), 1:6, 4:6, 7:6 (10:6). Матч продолжался 3 часа 35 минут. В 1/32 финала Егор Герасимов сыграет с седьмой ракеткой мира Александром Зверевым из Германии.

Илья Ивашко (148), пробившийся в основную сетку через квалификацию, сегодня также провел на корте "Мельбурн Парка" пять партий, уступив за четыре часа южноафриканцу Кевину Андерсону (122) - 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:7 (8:10).

What A Finish @KAndersonATP holds off qualifier Ilya Ivashka 6-4 2-6 4-6 6-4 7-6(8) to win an epic on 1573 Arena.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/EKgF9VSCeq