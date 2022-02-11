Егор Шарангович набрал три очка в матче НХЛ

Фото из архива
11 февраля, Минск / Корр. БЕЛТА/. Белорусский нападающий "Нью-Джерси Девилс" Егор Шарангович набрал три очка в матче Национальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Личный рекорд результативности за игру Шарангович повторил в матче "дьяволов" против "Сент-Луиса". Все результативные действия белорус совершил в третьем периоде: сначала Егор забросил девятую шайбу в сезоне, сделав счет 3:3, а затем дважды ассистировал капитану команды Нико Хиширу. "Нью-Джерси" в итоге одержал победу - 7:4.
В 41-м матче сезона Шарангович набрал 21 результативный балл (9+12). "Девилс" с 39 очками идут на седьмом месте в столичном дивизионе НХЛ, отставая от зоны плей-офф на 22 балла.-0-