Егор Шарангович помог "Нью-Джерси" победить "Филадельфию" в матче чемпионата НХЛ

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский хоккеист Егор Шарангович помог своей команде "Нью Джерси Девилз" победить "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НХЛ, который завершился со счетом 5:3 (2:0, 1:2, 2:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский форвард оформил дубль и был признан первой звездой матча. В стартовом периоде экс-игрок минского "Динамо" дважды реализовал большинство своей команды, заставив капитулировать вратаря "летчиков" Алекса Лайона на 9-й и 16-й минутах игры.

Всего белорусский хоккеист, завершивший игру с показателем полезности "0", провел на площадке 16 мин. 42 сек., четырежды попав своими бросками в створ ворот, сделав один силовой прием и заблокировав бросок соперников, уступив в четырех из четырех вбрасываний.

"Нью-Джерси" уже потерял шансы на попадание в плей-офф. Это случилось третий сезон кряду. "Девилз" стали второй командой после "Баффало Сейбрз", лишившейся шансов на продолжение спора за Кубок Стэнли.-0-