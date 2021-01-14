Экипаж команды "МАЗ-СПОРТавто" Алексея Вишневского занял 3-е место на 11-м этапе "Дакара-2021"

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипаж команды "МАЗ-СПОРТавто" под управлением Алексея Вишневского занял 3-е место на 11-м этапе "Дакара-2021", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорус проехал расстояние в 598 км за 4 часа 51 мин. 31 сек. - на 4 мин. 53 сек. медленнее, чем победитель гонки Антон Шибалов из команды "КАМАЗ-мастер" (итоговое время - 4 часа 46 мин. 38 сек.). Вторым финишировал еще один экипаж российской команды под управлением Айрата Мардеева (отставание 4 мин. 13 сек.).

В общем зачете лидирует Дмитрий Сотников из "КАМАЗ-мастер" - 45 часов 51 мин. 33 сек. Второе место у его товарища по команде и соотечественника Антона Шибалова (отставание 39 мин. 58 сек.). Замыкает тройку сильнейших их одноклубник Айрат Мардеев (отставание 1 час 11 мин. 30 сек.). Алексей Вишневский идет на шестой позиции (отставание 2 часа 14 мин. 08 сек.).

Выступление Сергея Вязовича из "МАЗ-СПОРТавто" закончилось после пятого этапа ралли-рейда из-за неприятности с коробкой передач.

Старты "Дакара-2021" проходят ежедневно на протяжении 14 дней, за исключением одного дня отдыха, который был 9 января. Как уверяют организаторы, трассы по сравнению с прошлогодними изменили конфигурацию на 80%. Одна из особенностей нынешнего года - маршрут бесконтактно передают на планшеты участников накануне старта.-0-