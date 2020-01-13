Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" Сергея Вязовича на восьмом этапе "Дакара" стал шестым

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" под руководством Сергея Вязовича занял шестое место на восьмом этапе ралли "Дакар", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Экипаж Сергея Вязовича уступил лидеру заезда 18 мин. 38 сек. На первой позиции разместился грузовик российского "КАМАЗ-мастера" под управлением Андрея Каргинова, который преодолел 477 км за 4 часа 24 мин. 58 сек. Вторым стал его товарищ по команде Антон Шибалов (отставание 5 мин. 54 сек.). Третьим финишировал грузовик чешской "Праги" под управлением Алеша Лопрайса (отставание 9 мин. 6 сек.).

В общем зачете грузовиков белорус Сергей Вязович по-прежнему располагается на третьей позиции (отставание 1 час 5 мин. 17 сек.). Лидирует экипаж "КАМАЗ-мастера" Андрея Каргинова (34 часа 31 мин. 43 сек.). На втором месте находится его партнер по команде Антон Шибалов (отставание 27 мин. 6 сек.).

"Дакар" впервые проходит на Ближнем Востоке, куда старты перебрались после 11 лет в Южной Америке. С 2020 года как минимум пять лет подряд ралли-марафон будет принимать Саудовская Аравия. Вся дистанция составит 7900 км. На старт вышел 351 экипаж (134 внедорожника и UTV, 170 мотоциклов и квадроциклов, 47 грузовиков). Финиширует ралли-рейд 17 января в Киддии.-0-