Экипаж Сергея Вязовича выиграл заключительный этап ралли "Шелковый путь"

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипаж Сергея Вязовича из команды "МАЗ-СПОРТавто" выиграл заключительный этап ралли-рейда "Шелковый путь - 2021", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию протяженностью 132 км экипаж белорусского гонщика преодолел за 1 ч 28 мин. 14 сек. Грузовик под управлением Антона Шибалова из российской дружины "КАМАЗ-мастер" пришел к финишу вторым, уступив лидеру "МАЗ-СПОРТавто" 20 сек. Экипаж еще одного российского спортсмена Дмитрия Сотникова из "КАМАЗ-мастер" занял на этом этапе третью позицию. Его отставание от победителя - 1 мин. 15 сек. Еще один белорусский экипаж "МАЗ-СПОРТавто" под руководством Алексея Вишневского финишировал пятым, отстав от товарища по команде на 5 мин. 27 сек.

В общем зачете ралли-рейда первенствовал россиянин Дмитрий Сотников из дружины "КАМАЗ-мастер" - 6 ч 59 мин. 53 сек., Сергей Вязович занял 2-е место (отставание +4 мин. 36 сек). Товарищ по команде победителя Антон Шибалов замкнул тройку сильнейших (+5 мин. 37 сек). Еще один белорус Алексей Вишневский завершил "Шелковый путь - 2021" на 8-м месте в итоговом протоколе (+50 мин. 56 сек).-0-