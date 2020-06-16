ЕКВ отменила квалификацию ЧЕ для волейболистов четырех возрастов

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) отменила квалификационные турниры к чемпионатам Европы в четырех возрастных категориях в связи с тем, что в ситуации с коронавирусной инфекцией не наблюдается серьезных улучшений. Такая информация размещена на официальном сайте организации, сообщает БЕЛТА.

Под отмену попали континентальные турниры среди спортсменок, не достигших 17 и 19 лет, а также среди волейболистов не старше 18 и 20 лет. Все четыре старта должны были пройти при участии белорусских команд.

Теперь их участие в турнирах будет зависеть от места в соответствующих рейтингах дружин. Точные даты проведения чемпионатов и города, в которых они пройдут, станут известны позже.-0-