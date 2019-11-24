Элиуд Кипчоге и Далила Мухаммад признаны лучшими легкоатлетами года по версии World Athletics

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Марафонец из Кении Элиуд Кипчоге и американская барьеристка Далила Мухаммад стали лучшими легкоатлетами года по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Такая информация размещена в официальном твиттер-аккаунте пресс-службы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), сообщает БЕЛТА.

Элиуд Кипчоге в 2019 году выиграл Лондонский марафон. Кроме этого атлет стал первым в истории спортсменом, который пробежал марафон быстрее, чем за два часа. Рекорд является неофициальным, поскольку был установлен на соревнованиях, которые проводились не под эгидой World Athletics.

Далила Мухаммад завоевала две золотые медали чемпионата мира в Дохе (Катар). Она также установила мировой рекорд в беге на дистанции 400 м с барьерами (52,16 сек.).

Восходящими звездами по версии World Athletics признаны украинская прыгунья в высоту Ярослава Могучих и эфиопский бегун Селемон Барега.

Награду за тренерские заслуги получил ирландец Колм О'Коннелл, который тренировал кенийских спортсменов с 1976 года. За это время специалист воспитал 25 чемпионов мира и четырех обладателей золота Олимпийских игр.-0-