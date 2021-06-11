"Энергетик-БГУ" победил "Гомель" в матче 12-го тура чемпионата Беларуси

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты столичного "Энергетика-БГУ" победили "Гомель" в матче 12-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке на поле борисовского городского стадиона минчане выиграли со счетом 3:2. В первом сегодняшнем матче футболисты мозырской "Славии" уступили "Минску" - 1:2.

Завтра лидер турнира солигорский "Шахтер", не потерявший еще ни одного очка, сыграет на своем поле с "Витебском". Идущий вторым БАТЭ примет на поле "Борисов-Арены" гродненский "Неман". Также в субботу два аутсайдера турнира проведут свои домашние матчи - в Речице местный "Спутник" будет соперничать с минским "Динамо", а футболисты "Сморгони" примут "Слуцк". Две заключительные встречи 12-го тура состоятся в воскресенье, 13 июня: "Рух" (Брест) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино), "Ислочь" (Минский район) - "Динамо" (Брест).

Турнирное положение: "Шахтер" - 33 очка, БАТЭ - 26, "Рух" - 21, "Гомель" - 21, "Динамо" (Минск) - 20, "Витебск" - 18, "Динамо" (Брест) - 17, "Минск" - 16, "Торпедо-БелАЗ" - 15, "Энергетик-БГУ" - 15, "Ислочь" - 13, "Слуцк" - 10, "Славия" - 8, "Неман" - 7, "Сморгонь" - 4, "Спутник" - 4.

Бомбардирскую гонку возглавляет лидер атак солигорского "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 11 мячей.-0-