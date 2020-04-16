"Энергетик-БГУ" проиграл на своем поле футболистам "Городеи" в чемпионате Беларуси

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Энергетика-БГУ" после трех стартовых побед потерпели второе поражение подряд в чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня подопечные Владимира Белявского принимали на своем стадионе "Городею" и уступили со счетом 0:1. Единственный гол в этой встрече забил Андрей Сорокин, отличившийся на 35-й минуте игры.

Фото ФК "Городея"

Также сегодня столичные динамовцы играют на своей арене с гродненским "Неманом".

Еще две встречи состоятся 17 апреля: "Белшина" - "Смолевичи", "Шахтер" (Солигорск) - "Слуцк". Заключительные поединки 5-го тура пройдут 18 апреля: "Рух" (Брест) - "Минск", "Ислочь" (Минский район) - "Славия" (Мозырь), "Витебск" - "Динамо" (Брест), БАТЭ (Борисов) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино).

Положение команд сейчас таково: "Торпедо-БелАЗ", "Энергетик-БГУ", "Городея" - по 9 очков, "Слуцк", "Витебск", "Динамо" (Брест), "Славия" - по 7, БАТЭ, "Ислочь", "Минск" - по 6, "Неман", "Шахтер" - по 5, "Рух" - 4, "Динамо" (Минск) - 3, "Смолевичи" - 2, "Белшина" - 1.

Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард "Энергетика-БГУ" Джасурбек Яхшибоев, забивший три мяча.-0-