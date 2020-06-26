"Энергетик-БГУ" в меньшинстве разгромил "Славию" в матче чемпионата Беларуси по футболу

Фото ФК "Энергетик-БГУ"

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два стартовых поединка 15-го тура проходят сегодня на футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА. В первом из них футболисты столичного "Энергетика-БГУ" в Молодечно уверенно переиграли гостей из мозырской "Славии" - 5:0. Минчане вышли вперед уже на 4-й минуте игры, когда ошибкой обороны мозырян умело воспользовался лучший снайпер "студентов" Джасурбек Яхшибоев. Через 20 минут хозяева остались в меньшинстве после удаления Душана Бакича, но футболисты "Славии" не смогли воспользоваться численным преимуществом. Более того, после перерыва они пропустили еще четыре мяча - дважды отличился Василий Совпель, по голу забили Давид Тве и Джасурбек Яхшибоев, который с девятью голами единолично возглавил список лучших бомбардиров чемпионата Беларуси. Сегодня также футболисты "Смолевичей", которые потерпели два поражения подряд, встречаются на своем поле со "Слуцком", не побеждавшим в семи турах кряду. Центральным поединком этого тура станет встреча 27 июня на поле "Борисов-Арены" БАТЭ и столичного "Динамо". Также в субботу футболисты "Минска" на поле столичного стадиона "Трактор" сыграют с идущим вторым солигорским "Шахтером", а гродненский "Неман" у себя дома встретится с действующим чемпионом страны брестским "Динамо". Заключительные матчи первого круга 30-го национального первенства состоятся 28 июня: "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Витебск", "Рух" (Брест) - "Белшина" (Бобруйск), "Городея" - "Ислочь" (Минский район). Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ (Борисов) - 30 очков (14 матчей), "Шахтер" (Солигорск) - 26 (14), "Энергетик-БГУ" (Минск) - 26 (15), "Динамо" (Брест) - 25 (14), "Неман" (Гродно) - 23 (13), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 23 (14), "Витебск" - 21 (14), "Ислочь" (Минский район) - 20 (14), "Динамо" (Минск) - 20 (14), "Слуцк" - 18 (14), "Славия" (Мозырь) - 18 (15), "Рух" (Брест) - 16 (14), "Городея" - 15 (14), "Минск" - 13 (12), "Смолевичи" - 7 (13), "Белшина" (Бобруйск) - 6 (14).-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!