"Энергетик-БГУ" выиграл у брестского "Динамо" в чемпионате Беларуси

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Энергетика-БГУ" обыграли в гостях брестское "Динамо" в последнем матче 11-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамовцы имели преимущество на протяжении всей встречи, но реализовать его не смогли. Минчане отразили все атаки хозяев поля, а на 56-й минуте Артем Васильев забил единственный гол в этой игре - 1:0 в пользу гостей.

Результаты остальных матчей этого тура: "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Шахтер" (Солигорск) - 0:1, БАТЭ (Борисов) - "Славия" (Мозырь) - 3:0, "Динамо" (Минск) - "Рух" (Брест) - 0:1, "Витебск" - "Сморгонь" - 5:0, "Неман" (Гродно) - "Спутник" (Речица) - 2:2, "Гомель" - "Минск" - 5:0, "Слуцк" - "Ислочь" (Минский район) - 2:1.

Турнирное положение после 11 туров: "Шахтер" - 33 очка, БАТЭ - 26, "Рух" - 21, "Гомель" - 21, "Динамо" (Минск) - 20, "Витебск" - 18, "Динамо" (Брест) - 17, "Торпедо-БелАЗ" - 15, "Ислочь" - 13, "Минск" - 13, "Энергетик-БГУ" - 12, "Слуцк" - 10, "Славия" - 8, "Неман" - 7, "Сморгонь" - 4, "Спутник" - 4.

Бомбардирскую гонку возглавляет лидер атак солигорского "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 11 мячей.

В следующем туре встречаются:

"Рух" - "Торпедо-БелАЗ", БАТЭ - "Неман", "Спутник" - "Динамо" (Минск), "Шахтер" - "Витебск", "Сморгонь" - "Слуцк", "Ислочь" - "Динамо" (Брест), "Энергетик-БГУ" - "Гомель", "Славия" - "Минск".-0-