"Энергетик-БГУ" вырвал победу у "Ислочи" в чемпионате Беларуси

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Энергетика-БГУ" вырвали победу у "Ислочи" со счетом 2:1 в очередном матче 10-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча на поле столичного стадиона "Трактор" началась с двух подряд пенальти, которые были реализованы. На 13-й минуте игры счет открыл лидер атак "студентов" Джасурбек Яхшибоев, а через 15 минут Годфри Стефен восстановил паритет. Ничейный результат держлся почти до финального свистка, но на второй компенсированной минуте Евгений Юдчить сильным дальним ударом принес победу "Энергетику-БГУ", который поднялся на второе место в турнирной таблице. Джасурбек Яхшибоев возглавил список лучших бомбардиров, забив 7 мячей.

В последнем матче сегодняшнего игрового дня "Витебск" принимает у себя дома столичное "Динамо".

Результаты других игр 10-го тура: "Славия" (Мозырь) - "Городея" - 1:1, "Динамо (Брест) - БАТЭ (Борисов) - 1:3, "Неман" (Гродно) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 3:1, "Шахтер" (Солигорск) - "Белшина" (Бобруйск) - 4:0, "Слуцк" - "Рух" (Брест) - 1:1. Матч между "Смолевичами" и "Минском" перенесен на более поздний срок.

Турнирное положение: БАТЭ - 22 очка, "Энергетик-БГУ" - 21, "Шахтер", "Торпедо-БелАЗ" - по 18, "Слуцк" - 17, "Ислочь" - 15, "Рух" - 14, "Динамо" (Брест) - 13, "Динамо" (Минск), "Витебск", "Городея", "Славия" - по 12, "Неман" - 11, "Минск" - 10, "Смолевичи" - 4, "Белшина" - 3.-0-