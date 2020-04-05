"Энергетик-БГУ" вышел в лидеры футбольного чемпионата Беларуси

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты столичного "Энергетика-БГУ" вышли в лидеры чемпионата Беларуси, победив сегодня на своем поле земляков из "Минска" со счетом 2:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой половине встречи небольшое игровое преимущество было на стороне "студентов", которые вышли вперед на 21-й минуте после точного удара Алексея Носко. После перерыва футболисты "Минска" много атаковали, но сравнять счет не смогли. А на второй компенсированной минуте хозяева поля провели быструю контратаку, которую завершил узбекский форвард Джасурбек Яхшибоев. С тремя голами он возглавил бомбардирскую гонку белорусского первенства. После этой победы "Энергетик-БГУ" набрал 9 очков из 9 возможных.

Сегодня состоятся еще два матча. В Борисове футболисты "Смолевичей" сыграют с "Витебском", а на поле ФК "Минск" встретятся "Ислочь" и "Слуцк".

Результаты остальных поединков 3-го тура: "Динамо" (Брест) - "Славия" (Мозырь) - 1:2, БАТЭ (Борисов) - "Рух" (Брест) - 1:0, "Шахтер" (Солигорск) - "Неман" (Гродно) - 0:0, "Динамо" (Минск) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 2:0, "Белшина" (Бобруйск) - "Городея" - 0:1.

Положение в группе лидеров сейчас таково: "Энергетик-БГУ" - 9 очков (3 матча), "Ислочь" - 6 (2), "Славия" - 6 (3), "Торпедо-БелАЗ" - 6 (3), "Минск" - 3 (3).-0-

Фото Сергея Шелега