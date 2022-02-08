Эстер Ледецка и Бенджамин Карл стали олимпийскими чемпионами в параллельном гигантском слаломе

8 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Чешская сноубордистка Эстер Ледецка и австриец Бенджамин Карл выиграли золото Олимпиады в параллельном гигантском слаломе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финале женского турнира Эстер Ледецка опередила представительницу Австрии Даниэлу Ульбинг. Таким образом, чешка стала уже трехкратной олимпийской чемпионкой. Помимо золота Игр в Пхенчхане в этой дисциплине на счету Эстер Ледецки есть победа в другом виде спорта - горнолыжном супергиганте.

Бронзовую медаль женских состязаний завоевала словенка Глория Котник, в очном поединке за 3-е место одолевшая Мишель Деккер из Нидерландов.

В решающем старте среди мужчин австриец Бенджамин Карл на последних метрах трассы опередил Тима Мастнака из Словении. Эта медаль стала для австрийца уже третьей на Олимпиадах, но первой золотой.

В бронзовом заезде олимпийский чемпион Сочи-2014 в этой дисциплине Вик Уайлд из России одолел Роланда Фишналлера. 41-летний итальянец, многократный призер чемпионатов мира, для которого Игры в Пекине стали шестыми, так и не смог подняться на олимпийский подиум.-0-