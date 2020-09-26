Этап Гран-при по фигурному катанию в Лас-Вегасе пройдет без зрителей

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Этап Гран-при по фигурному катанию в Лас-Вегасе (США) пройдет без присутствия зрителей из-за пандемии коронавируса. Такая информация размещена на официальном сайте Федерации фигурного катания США, сообщает БЕЛТА.

Международный союз конькобежцев (ISU) в августе решил провести серию Гран-при с ограничениями. В соревнованиях смогут принять участие три категории фигуристов. Это спортсмены, живущие в странах - хозяйках этапов, фигуристы, которые в них тренируются, и те, кто сможет прибыть в эти страны, соблюдая все правила безопасности в условиях пандемии.

Этап в Лас-Вегасе запланирован на 23-25 октября.-0-