Этап КМ по конькобежному спорту среди юниоров пройдет в Минске

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 15-16 февраля пройдет этап Кубка мира по конькобежному спорту среди юниоров. Такая информация содержится на официальном сайте Международного союза конькобежцев, сообщает БЕЛТА.
Соревнования пройдут в столичном спорткомплексе "Минск-Арена".
В стартах у парней тренерским штабом белорусской команды заявлены: Владислав Гапон, Евгений Болгов, Егор Доморацкий, Евгений Гагиев, Алексей Кирпичник, Виктор Руденко, Тимофей Тимофеев и Владислав Запойкин.
В соревнованиях среди девушек за Беларусь будут выступать Варвара Бондарина, Анастасия Прокопович, Карина Шипуля, Анна Ковалева, Екатерина Слоева и Евгения Воробьева.
Всего в Минске выступят представители 26 стран. В программе соревнований гонки на 500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м, а также командные преследования и масс-старты.-0-