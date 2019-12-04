Этап Кубка мира по биатлону продолжается в Эстерсунде

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый этап Кубка мира по биатлону продолжится сегодня в Эстерсунде (Швеция), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Мужчины выявят сильнейшего в индивидуальной гонке на 20 км, которая стартует в 18.15 (минское время). Первым из белорусов на старт выйдет Сергей Бочарников, получивший 9-й номер. 35-м выступит Роман Елетнов, 75-м - Антон Смольский и 100-м - Максим Воробей.

Лидер общего зачета Кубка мира норвежец Йоханнес Бё уйдет в гонку 16-м.

Как сообщалось, лучшим среди белорусских парней в спринте стал Сергей Бочарников, занявший 22-е место. Норвежский спортсмен Йоханнес Бё показал первое время. Вторым пересек финишную черту его партнер по команде Тарьей Бё, бронзовую награду завоевал россиянин Матвей Елисеев.

Завершатся соревнования 8 декабря.-0-