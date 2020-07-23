Этап легкоатлетической "Бриллиантовой лиги" в Великобритании отменен

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятый этап легкоатлетической "Бриллиантовой лиги" в Гейтсхеде (Великобритания) отменен из-за ситуации с коронавирусом. Информация об этом содержится на официальном сайте турнира, сообщает БЕЛТА.

"Мы объявляем, что этап в Гейтсхеде, который должен был пройти в сентябре, теперь официально отменен. Правительственные меры, введенные ранее в этом году из-за COVID-19, в конечном счете сделали невозможным обновление спортсооружения, где планировалось провести состязания. Время не позволило нам гарантировать, что спортсмены международного класса будут не только соревноваться в безопасных условиях, но и в полной мере использовать оборудование топ-уровня", - цитирует сайт совместное заявление властей Гейтсхеда и руководства Федерации легкой атлетики Великобритании.

Это не первый этап "Бриллиантовой лиги", отмененный в нынешнем сезоне. Ранее сообщалось об отмене стартов в Юджине и Париже. "Бриллиантовая лига"-2020 в отличие от прошлых лет - не структурированная серия соревнований, ведущих к финалу. Традиционный решающий старт для представителей 24 дисциплин в Цюрихе также не состоится. Причина такого решения - несоответствие в тренировочных процессах спортсменов, невозможность обеспечить равные условия и справедливую систему квалификации. Поэтому спортсмены не получают и зачетные очки. Тем не менее в календаре "Бриллиантовой лиги" пока значатся турниры в Монако (14 августа), Стокгольме (23 августа), Лозанне (2 сентября), Брюсселе (4 сентября), Риме / Неаполе (17 сентября), Шанхае (19 сентября), Дохе (9 октября).-0-