Евгений Королек победил в групповой гонке на этапе Кубка Беларуси по велоспорту на шоссе

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евгений Королек выиграл групповую гонку на этапе Кубка Беларуси по велоспорту на шоссе, который проводится в рамках открытого чемпионата Гродненской области, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спортсмен из Гродно опередил оппонентов на 105-м км дистанции. Второе место в этом виде программы занял Василий Строков, выступающий за дружину Минской области. Замкнул тройку сильнейших гонщик Станислав Божков, представляющий Витебскую область.

Напомним, что вчера в "разделке" у мужчин первенствовал велогонщик из Гродненской области Михаил Шеметов. Еще один представитель региона - Евгений Королек - стал серебряным призером, а брестчанин Евгений Соболь выиграл бронзу.

Этап Кубка Беларуси в рамках открытого чемпионата Гродненской области завершится в областном центре 18 июля. В программе заключительного дня соревнований - гонки-критериум. Мужчинам предстоит преодолеть 30 км, женщины проедут дистанцию на 5 км короче-0-