Европейская олимпийская квалификация по настольному теннису перенесена на 2021 год

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский квалификационный турнир к токийской Олимпиаде перенесен на 2021 год. Такое решение Международная федерация настольного тенниса (ITTF) приняла в связи распространением коронавируса, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первоначально эти соревнования должны были пройти в Москве в апреле 2020 года, но ITTF из-за пандемии приостановила все свои турниры до 30 июня. Кроме европейской квалификации также перенесены олимпийские отборочные соревнования в Азии, Америке и Океании.

В январе мужская и женская сборные Беларуси участвовали в мировом командном квалификационном олимпийском турнире, но не сумели завоевать путевки в Токио.-0-