Европейский квалификационный турнир по боксу пройдет в Париже

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. После решения рабочей группы МОК по боксу (BTF) о реструктуризации квалификационной системы к Олимпийским соревнованиям в Токио-2020, целевая группа МОК выбрала Париж (Франция) в качестве города-организатора Европейского квалификационного турнира, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса.

Дата проведения состязаний была определена ранее. Они пройдут в столице Франции 4-8 июня 2021 года. Целевая группа МОК отдала предпочтение Парижу перед Будапештом согласно своему первоначальному обязательству по организации мероприятий в странах, где планируется провести или уже проходили Олимпийские игры. Кроме того, немаловажную роль сыграли контакты с местным организационным комитетом, который отвечал за проведение всемирного отборочного турнира, впоследствии отмененного BTF.

Европейская квалификация возобновится с того места, где была приостановлена 16 марта 2020 года. Официальная жеребьевка, проведенная в Лондоне 13 марта 2020 года, и расписание соревнований, основанное на ее итогах, останутся в силе. Установленные результаты (зафиксированные в период с 14 по 16 марта 2020 года в Лондоне) также не будут подлежать пересмотру. Таким образом, нашли своих хозяев еще 16 лицензий, заработанных в боях 16 марта 2020 года.-0-