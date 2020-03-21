Фавориты чемпионата Беларуси по мини-футболу победили в матчах 20-го тура

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все главные фавориты чемпионата Беларуси по мини-футболу сегодня добились побед в матчах 20-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидер первенства оршанский "Витэн" уверенно переиграл на выезде "Борисов-900" с результатом 8:4. Идущий вторым гомельский БЧ, на своей арене не оставил никаких шансов на успех гостям из столичного "Динамо-БНТУ", победив с "сухим" счетом 8:0. Действующие чемпионы страны спортсмены "Столицы" обыграли у себя дома земляков из "Минска" - 5:1. Еще один столичный клуб "Дорожник" в Гомеле сыграл вничью с местным ВРЗ - 4:4.

Минская "Охрана-Динамо" разгромила на своей площадке аутсайдера турнира "Щучин" со счетом 10:4, а в Светлогорске местный ЦКК одолел гродненскую команду "УВД-Динамо" с минимальным перевесом - 5:4.

Положение в лидирующей группе после 20 туров: "Витэн" - 48, БЧ - 47, "Столица" - 47, ВРЗ - 41, "Дорожник" - 37.

Список лучших бомбардиров 31-го национального первенства возглавляет Андрей Скварчевский ("Дорожник") в активе которого 21 гол.-0-