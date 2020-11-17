Федерация хоккея Беларуси и Parimatch определили первых лауреатов грантов для пресс-служб белхоккея

Совместный проект ФХБ и компании Parimatch, который партнеры запустили в октябре 2020 года, призван повысить медийность белорусского хоккея, а также развивать профессиональные возможности пресс-служб и отделов маркетинга.

Каждый месяц жюри будет награждать сотрудников лучших пресс-служб в номинациях: "Лучшая работа в соцсетях" и "Лучшая работа на сайте (в домене hockey.by)".

В состав комиссии проекта вошли представители Федерации хоккея Беларуси и компании Parimatch.

В октябре в номинации "Лучшая работа в соцсетях" получили гранты:

1. Станислав Середа (ХК "Металлург", г.Жлобин)

2. Евгений Трофимчук (ХК "Авиатор", г.Барановичи)

3. Анастасия Подоксенова (ХК "Локомотив", г.Орша)

В номинации "Лучшая работа на сайте (в домене hockey.by) в топ-3 вошли:

1. Евгений Ровбо (ХК "Лида")

2. Владислав Ковалев (ХК "Гомель")

3. Софья Ясько (ХК "Шахтер-Солигорск")

– Мы видим, как клубы поддерживают проект: насколько более активными они стали в социальных сетях, как повысилось информационное наполнение и как реагируют на события чемпионата в клубных медиа, – прокомментировала результаты заместитель начальника управления маркетинга и связей с общественностью ФХБ Евгения Никитина. – Охваты некоторых клубов в соцсетях увеличились на 25% и продолжают расти. Также наблюдаем прирост подписчиков в клубных аккаунтах. Конечно, мы призываем клубы продолжать наращивать аудиторию, чтобы болельщик узнавал новости о любимой команде из клубных медиа: в условиях, когда он имеет огромное количество ресурсов для получения новостей, сделать свой контент самым востребованным – задача не из легких, но мы уверены, что она под силу нашим коллегам из белорусского чемпионата. Мы довольны промежуточным результатом: 6 лауреатов премии в октябре – свидетельство серьезной конкуренции в информационном поле "Париматч-Экстралиги".

– Перед стартом сезона 2020/2021 мы с Федерацией хоккея Беларуси договорились о финансовом стимулировании пресс-секретарей клубов национального хоккейного чемпионата. Мы видим, как изменились социальные сети клубов. Теперь у болельщиков есть доступ к разножанровому контенту во время матчей и инфоповоды на каждый день недели. Мы продолжим поддерживать лучшие локальные медиа и развивать медиапространство белорусского хоккея, – сказал Александр Осипов, руководитель проектов по развитию партнерских программ Parimatch Belarus.

В конце сезона 2020/2021 пресс-служба, которая попадет в топ обеих номинаций большее количество раз, будет признана "Лучшей пресс-службой сезона" и получит персональный денежный грант от титульного партнера чемпионата, компании Parimatch.

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