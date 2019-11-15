Федерер победил Джоковича и вышел в 1/2 финала итогового турнира АТР

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Швейцарец Роджер Федерер пробился в полуфинал итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в Лондоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 3-го игрового дня группы Бьорна Борга швейцарский теннисист переиграл серба Новака Джоковича в двух сетах - 6:4, 6:3. Ранее из этого квартета в 1/2 финала вышел австрийский теннисист Доминик Тим.

В группе Андре Агасси место в полуфинале уже обеспечил себе греческий теннисист Стефанос Циципас, который сегодня сыграет с Рафаэлем Надалем. В другом поединке Александр Зверев из Германии встретится с россиянином Даниилом Медведевым. Турнирное положение после двух туров: Стефанос Циципас - 2 победы, Александр Зверев, Рафаэль Надаль - по 1, Даниил Медведев - 0.

Полуфинальные матчи состоятся 16 ноября, а решающий поединок итогового турнира АТР-2019, призовой фонд которого составляет $9 млн, пройдет 17 ноября.-0-