Фестиваль единоборств в "Стайках" соберет свыше 100 атлетов из Беларуси, России и Украины

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В международном фестивале единоборств BELARUS FIGHT FEST 2018, который пройдет 23 декабря в республиканском центре олимпийской подготовки "Стайки", примут участие свыше 100 атлетов из Беларуси, России и Украины, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы соревнований .

Атлеты смогут попробовать свои силы в боевом самбо, грэпплинге ADCC и джиу-джитсу.

В формате турнира предусмотрены детские соревнования. Также будут введены абсолютные весовые категории, где спортсмены вне зависимости от веса будут выявлять сильнейшего. "Это зрелищно. Например, спортсмены среднего веса смогут посоревноваться с тяжеловесами. Данный формат соревнований поможет раскрыть всю красоту борьбы и показать, что, как правило, побеждает не сила, а мастерство", - рассказал один из представителей организаторов Роман Марковский.

Начало турнира в 11.00, вход свободный.-0-