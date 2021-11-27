Фигуристка Виктория Сафонова заняла 7-е место на турнире серии Гран-при в Сочи

27 ноября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Белорусская фигуристка Виктория Сафонова заняла седьмое место на этапе Гран-при ISU в Сочи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговая оценка белорусской спортсменки по итогам двух видов программы 185,64 балла.

Победу праздновала россиянка Камила Валиева. Она установила сразу два мировых рекорда. Ро оценке полученной в произвольной программе (185,29 балла) и по сумме двух выступлений (22,71 балла).

Второе место также у россиянки Елизаветы Туктамышевой – 229,23 балла. Бронза у одной представительницы соседней страны Майи Хромых – 219,69 балла.

В состязаниях спортивных пар первенствовали также российские дуэты. Победили Анастасия Мишина и Александр Галлямов – 226,98 балла. Серебро завоевали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин – 212,59 балла. Бронзу оставили за собой Ясмина Кадырова и Иван Бальченко – 193,58 балла.

Среди танцевальных пар победу одержали россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов – 211,72 балла. Вторыми стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри – 203,71 балла. Третья позиция в итоговом протоколе осталась за канадцами Лоуренсом Фурнье Бодри и Николаем Соренсеном – 191,40 балла.

В мужском одиночном катании не было равных Морису Квителашвили – 266,33 балла. Второе место у россиянина Михаила Коляды – 264,64 балла. Третьим завершил старт в Сочи японец Кадзуки Томоно – 264,19 балла. -0-