Фигуристка Виктория Сафонова заняла восьмое место на турнире серии "Челленджер" в Финляндии

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фигуристка из Беларуси Виктория Сафонова заняла восьмое место на турнире серии "Челленджер" Finlandia Trophy в Эспоо (Финляндия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

За свое выступление по сумме произвольной и короткой программ белорусская спортсменка получила в сумме оценку 187,83 балла.

Победительницей же стала россиянка Камила Валиева. Она набрала 249,24 балла, превзойдя мировой рекорд Алены Косторной по итоговой оценке после короткой и произвольной программ. Также россиянка обновила мировое достижение по оценке за произвольную программу (174,31), которое ранее установила Александра Трусова в 2019 году.

Второе место заняла еще одна фигуристка из России Елизавета Туктамышева - 233,30 балла, лидировавшая после короткой программы. Замкнула тройку лучших Алена Косторная – 218,83 балла.

В состязаниях танцевальных пар на турнире в Финляндии не было равных французским фигуристам Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону, которые в сумме набрали 217,54 очка. Второе место заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (208,31). Замкнули тройку сильнейших британские спортсмены Лайла Фир и Льюис Гибсон (190,39).

Серия "Челленджер" - ряд международных турниров по фигурному катанию на коньках, проводимая под эгидой Международного союза конькобежцев с 2014 года в качестве дополнения к серии Гран-при.-0-