26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фигуристка Виктория Сафонова завоевала для Беларуси олимпийскую лицензию, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На квалификационном турнире в Германии Nebelhorn Trophy - 2021 она заняла третье место, набрав по сумме двух программ 190,29 балла.
Опередить представительницу Беларуси смогли американка Алиса Лью (207,40 балла) и Екатерина Куракова, выступающая за сборную Польши (193,58).
Выступавшие в состязаниях спортивных пар белорусские фигуристы Богдана Лукашевич и Александр Степанов заняли на состязаниях в Германии седьмое место с результатом 159,08 балла.
Первенствовали тут немецкие спортсмены Минерва Фабьен Хазе и Нолан Зигерт (185,25). Второе место заняли Лаура Бакеро и Марко Дзандрон из Испании - 181,61 балла. Третья позиция осталась за Кариной Сафиной и Лукой Берулава из Грузии - 178,16 балла.-0-