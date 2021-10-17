Фигуристы Виктория Семенюк и Илья Юхимук выиграли турнир Ice Star в Минске

Церемония награждения соревнований в танцах на льду(юниоры,юниорки)

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские фигуристы Виктория Семенюк и Илья Юхимук выиграли международный турнир Ice Star - 2021, который проходил в столичном спорткомплексе "Чижовка-Арена", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Выступавшие в танцах на льду спортсмены получили от судей по итогам двух видов программы оценку 171,61 балла. Второе место заняли представители России Екатерина Миронова и Евгений Устенко - 166,95 балла. Эстонский дуэт Александра Самерсова и Кевин Ояла замкнули тройку призеров - 147,23 балла.

Выступала в танцах на льду и еще одна белорусская пара - Карина Сидоренко и Максим Еленич. Получив оценку 135,35 балла, они заняли пятое место в итоговом протоколе турнира.

В женском одиночном катании на турнире Ice Star первенствовала белорусская спортсменка Виктория Сафонова. В мужском одиночном разряде выступающий за команду Беларуси Константин Милюков занял второе место. Еще один отечественный фигурист Александр Лебедев замкнул тройку призеров.

В спортивных состязаниях первое и второе места оставили за собой белорусские дуэты Екатерина Юрова и Дмитрий Бушланов и Богдана Лукашевич с Александром Степановым соответственно. -0-

Екатерина Митрофанова и Владислав Касинский

Карина Сидоренко и Максим Еленич

Анастасия Саммель и Данил Ефременко

Александра Самерсова и Кевин Ояла

Виктория Семенюк и Илья Юхимук

Соревнования в одиночных катаниях(девушки). Арианна Радиванюк

Соревнования в одиночных катаниях(девушки). Лейла Аскарова

Соревнования в одиночных катаниях(девушки). Арина Пузикова

Соревнования в одиночных катаниях(девушки). София Волчек

Фото Андрея Покумейко