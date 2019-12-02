Финал Континентального кубка IIHF, в котором сыграет гродненский "Неман", примет датский Войенс

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решающая стадия розыгрыша Континентального кубка IIHF, которая намечена на 10-12 января 2020 года, пройдет в датском Войенсе. Такая информация опубликована на сайте Международной федерации хоккея, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финале померяются силами датский "Сендерийске", белорусский "Неман", также подававший заявку на проведение данного турнира, британский "Ноттингем" и польская "Краковия". Победитель Континентального кубка может получить право представлять свою страну в Лиге чемпионов в сезоне 2020/2021. Расписание состязаний станет известно позже.

Континентальный кубок по хоккею с шайбой - ежегодное спортивное соревнование, которое проводится под эгидой IIHF. Турнир является наследником Кубка Федерации, разыгрывавшегося в 1995-1997 годах. Белорусские клубы выигрывали Континентальный кубок четыре раза. Гродненский "Неман" становился обладателем трофея в сезоне 2014/2015. Еще трижды триумфатором становилась минская "Юность" - рекордсмен турнира по количеству побед.-0-