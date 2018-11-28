28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал Континентального кубка по хоккею пройдет в Белфасте (Северная Ирландия). Такое решение принято Международной федерацией хоккея, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Финальный турнир пройдет с 11 по 13 января на Arena Belfast (7400 зрителей). В финале Континентального кубка сыграют "Гомель", "Арлан" (Казахстан), "ГКС Катовице" (Польша) и "Белфаст" (Северная Ирландия).

Беларусь ранее трижды принимала финальную часть розыгрыша почетного трофея: в 2004-м в Гомеле, а в 2011 и 2018 годах кубок разыграли в Минске. Хоккейный клуб "Юность" является трехкратным победителем турнира.-0-