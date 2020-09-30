Финал серии Гран-при по фигурному катанию перенесен

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал серии Гран-при по фигурному катанию, который должен был пройти в Пекине с 10 по 13 декабря, в обозначенные сроки не состоится. Такая информация содержится на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU), сообщает БЕЛТА.

Решение о переносе соревнований было принято с учетом возможного развития ситуации с пандемией коронавируса в мире.

Организаторы состязаний высказали опасение, что логистические проблемы, возникающие в период пандемии COVID-19, а также необходимость отбывания карантина после возвращения из Китая в свои страны не позволит собрать в Пекине оптимальный состав участников.

Финал Гран-при по фигурному катанию в Пекине должен был стать одним из тестовых соревнований к Олимпийским играм - 2022.-0-