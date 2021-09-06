Финальный этап "Кожаного мяча" стартовал в Минске

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по футболу "Кожаный мяч" на призы Президентского спортивного клуба стартовал сегодня на полях ФК "Минск", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Традиционно турнир проводится в трех возрастных группах мальчиков (младшей, средней и старшей) и одной возрастной группе девочек. В республиканских финалах принимают участие сильнейшие команды Беларуси, прошедшие сито отборочных этапов. Это настоящий футбольный праздник для всех его участников, ведь помимо красивой игры и незабываемых впечатлений, ребята уносят с собой бесценный игровой опыт, а также разнообразные призы и памятные подарки от Президентского спортивного клуба.

В финальный этап пробились 32 команды из всех регионов страны. На первом этапе участники разделены на группы. Групповой этап финиширует 8 сентября, а 9 сентября состоятся стыковые поединки за итоговые позиции - команды, занявшие 1-е места, сыграют матч за первое место, 2-е места - за третье место, 3-е места - за пятое, 4-е места - за седьмое место.

Турнир "Кожаный мяч" впервые был проведен в Советском Союзе в 1964 году, причем первым победителем всесоюзного финала стала минская команда "Чайка". После распада СССР состязания юных футболистов в Беларуси были возрождены в 1997 году. В них могут участвовать только те ребята, которые не занимаются в специализированных футбольных школах и академиях.

Организаторами соревнований являются Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Министерство образования, ассоциация "Белорусская федерация футбола" и БРСМ.-0-