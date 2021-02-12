Финальный этап Кубка мира по биатлону не состоится в Норвегии

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хольменколлен не сможет принять финальный этап Кубка мира по биатлону сезона 2020/2021 из-за ограничений, введенных в Норвегии из-за коронавируса. Такая информация содержится на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU), сообщает БЕЛТА.

"Мы разочарованы тем, что наши спортсмены не могут выступать в Хольменколлене второй год подряд, но понимаем решение правительства. В течение всего сезона IBU рассматривал альтернативные сценарии для каждого этапа Кубка мира, чтобы иметь возможность выбора, если этого требует ситуация с COVID-19. Теперь мы оценим эти варианты и в свое время объявим о месте проведения финала Кубка мира - 2020/2021", - говорится в заявлении.

Финальный этап Кубка мира в Хольменколлене должен был пройти с 18 по 21 марта.-0-