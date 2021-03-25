Финальный турнир "Золотой шайбы" в младшей возрастной группе дивизиона Б стартовал в Минске

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В спорткомплексе "Чижовка-Арена" стартовал финальный турнир республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" на призы Президента Республики Беларусь в младшей возрастной группе (2007-2010 годов рождения) дивизиона Б. Участвуют дружины из городов и районов страны, где нет крытых ледовых арен, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке турнира "Вiлейскiя Шчупакi" (Вилейский район Минской области) уступили "Кадинским Львам" (Могилевский район) - 2:5 (1:2, 0:1, 1:2). Кроме того, "Альянс" (Лельчицкий район Гомельской области) разгромил "Двину" (Верхнедвинский район Витебской области) - 14:3 (5:0, 4:0, 5:3), "Алмаз" (Дятловский район Гродненской области) не испытал проблем с "Вiлейскiмі Шчупакамі" - 8:0 (5:0, 1:0, 2:0). Старты продолжатся до 27 марта.

Турнир "Золотая шайба" в Беларуси возрожден по инициативе главы государства Александра Лукашенко в 1997 году. Организаторами соревнований выступают Министерство спорта и туризма, Минобразования, Белорусский республиканский союз молодежи, Федерация хоккея Беларуси и Президентский спортивный клуб.-0-