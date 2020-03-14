Финалы этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку отменены

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальные соревнования третьего этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку отменены из-за угрозы коронавируса. Такое решение было принято оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Международной федерации гимнастики.

Стартовавший в четверг этап Кубка мира, носящий статус лицензионного к Играм-2020 должен был завершиться в воскресенье 15 марта, но в итоге из-за опасений за здоровье спортсменов финальные старты были отменены.

В соревнованиях принимали участие белорусские гимнасты Егор Шрамков, Андрей Лиховицкий, Святослав Драницкий, Александра Воробьева, Жанна Метелица и Анастасия Савицкая.

Отметим, что Егор Шрамков отобрался получил возможность бороться за медали в опорном прыжке, выйдя в решающую стадию соревнований с 5-м результатом (14,516 балла). Остальные представители Беларуси в число участников финальных стартов не попали.

Следующий этап Кубка мира должен пройти 28 марта в британском Бирмингеме. Аналогичный старт в немецком Штутгарте, запланированный на 21 и 22 марта, был отменен.-0