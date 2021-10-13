FIVB заменит Мировой тур по пляжному волейболу новым турниром

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация волейбола в 2021 году заменит Мировой тур по пляжному волейболу новым турниром. Такая информация содержится на официальном сайте организации, сообщает БЕЛТА.

Состязания будут носить название The Volleyball World Beach Pro Tour. Они будут проходить в трех дивизионах. Высший - для 16 сильнейших пар мира у мужчин и женщин (Elite16), во втором (Challenge) будут играть уже по 24 дуэта у мужчин и столько же у женщин. Оттуда можно будет перейти в элиту. В третьем дивизионе (Futures) будут задействованы молодые волейболисты и волейболистки.

Соревнование завершится финалом, на который отберутся по 10 сильнейших команд. Первый розыгрыш турнира пройдет в марте 2022 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия).-0-